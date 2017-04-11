Подозреваемый в стокгольмском теракте признал вину

Предполагаемый исполнитель теракта в Стокгольме 7 апреля, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана признал свою вину.

Об этом сообщил Стокгольмскому окружному суду адвокат подозреваемого Юхан Эрикссон, передает во вторник агентство ТАСС.

Заседание в здании суда в районе Кунгсхольмен проходит при повышенных мерах безопасности. На нем присутствует русскоязычный переводчик.

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, четверо погибли.

По делу о теракте прокуратура задержала двух человек, в том числе предполагаемого водителя.

Теракты с использованием автомобилей в Европе

С лета прошлого года в Европе были совершены несколько терактов, во время которых исламские экстремисты намеренно направляли автомобили в толпу людей. 22 марта в центре Лондона у здания британского парламента произошел двойной теракт, унесший жизни пяти человек, еще около 50 были ранены. Сам террорист был застрелен охранником возле здания британского парламента.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

14 июля 2016 года грузовик въехал на большой скорости в толпу людей на Английской набережной в Ницце, в результате погибли более 80 человек, более 400 были ранены.

Ответственность за все эти теракты взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".