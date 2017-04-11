Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с большого похода вдоль бывшей границы

Период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики начинается 16 апреля, когда с момента возникновения нынешнего контура Эстонии минует 100 лет. В честь открытия программы состоится большой поход вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Следить за событиями можно будет на "Радио 4" и ETV+.

В воскресенье, 16 апреля, спортсмены-экстремалы и походники направятся в сторону границы между Эстляндией и Лифляндией, которая простирается от побережья Чудского озера до берегов Балтийского моря.

"Граница между губерниями пролегала вдалеке от жизнедеятельности людей; она проходила по лесам, пересекала болота, шла вдоль рек. В то же время в ходе тестовых походов выяснилось, что нет ни одного места, справиться с которым было бы невозможно, так что день похода обещает быть интересным", - сказал руководитель походного проекта Пааво Наэль.

Каждая группа пойдет по своему отрезку, и благодаря оборудованию GPS, которое походники возьмут с собой, можно будет следить за их перемещением по виртуальной карте. Каждая группа пойдет по своему отрезку, и к вечеру линия границы будет пройдена. По мере успешного продвижения походников будет стираться символическая граница между Северной и Южной Эстонией.

Народный поход

Помимо "стирателей границы" открывать для себя Эстонию отправятся 3000 народных походников, которые могут выбрать один из 18 маршрутов разной протяженности. Эти маршруты проходят по разным местам и ландшафтам Эстонии. Маршруты имеют протяженность от 3-х до 23-и километров. Целью походников может быть один из девяти домов культуы, находящихся вблизи границы (Тыстамаа, Лыпе, Ярваканди, Лелле, Кургья, Ойсу, Пяйгурме, Садала, Авинурме), где прибывающих ожидают суп и культурная программа.

Трансляция на радио и ТВ

Редакторы "Радио 4" выбрали для себя маршрут в 16 км от Лайузе до Садала и будут рассказывать обо всем, что увидят и услышат.

"16 апреля редакторы "Радио 4" будут делать прямые включения в новости. Также репортажи с места событий можно будет послушать в утренней программе 17 апреля", - рассказала главред радиостанции Юлия Балий.

Кроме того, 16 апреля в 18:40 праздничная студия телеканала ETV+, а именно ведущие Елена Соломина и Андрей Титов, будут следить в прямом эфире за стартовыми мероприятиями празднования EV100, встречать приглашенных гостей и знакомить с интересными фактами о юбилее республики.

Также чтобы быть в курсе событий, можно скачать приложение EV 100, где в онлайн режиме можно будет следить за походами и за тем, как стирается граница.

Регистрация на народный поход бесплатная, но количество мест ограничено.

Более подробная информация на сайте EV100.ee.

В апреле 1917 года состоялось несколько поворотных событий, которые стали важными вехами на пути к независимости. После Февральской революции в России национальные округа Эстонии стали ходатайствовать у Временного правительства в России об объединении территорий Северной и Южной Эстонии, а также о создании единой автономной национальной губернии. Свое волеизъявление 8 апреля 1917 года в Петрограде продемонстрировали 40 000 эстонцев, и 12 апреля Временное правительство утвердило постановление, согласно которому входившие до сих пор в состав Лифляндской губернии Пярнуский, Саареский, Тартуский, Вильяндиский и Выруский уезды присоединили к Эстляндской губернии. Юбилейный период ЭР100 начинается с этой важной вехи в истории государства 16 апреля и продлится до 2 апреля 2020 года, когда минует 100 лет с момента заключения Тартуского мирного договора.