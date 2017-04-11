Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы

Трехлетнее празднование 100-летнего юбилея Эстонской Республики начнется 16 апреля с масштабного похода вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Поход ознаменует формирование нынешнего контура Эстонии, которое официально произошло 12 апреля 100 лет назад после объединения этих губерний. За репортажами с похода и другими праздничными мероприятиями следите на волнах "Радио 4" и в эфире ETV+.

В воскресенье, 16 апреля, спортсмены-экстремалы и походники направятся в сторону границы между Эстляндией и Лифляндией, которая простирается от побережья Чудского озера до берегов Балтийского моря.

"Граница между губерниями пролегала вдалеке от жизнедеятельности людей; она проходила по лесам, пересекала болота, шла вдоль рек. В то же время, тестовые походы показали, что нет ни одного труднодоступного места, преодолеть которое было бы невозможно, так что поход обещает быть интересным", - сказал руководитель походного проекта Пааво Наэль.

Все группы пройдут по своим отрезкам, и благодаря оборудованию GPS, которое будет у них с собой, можно будет следить за их перемещением по виртуальной карте. По мере успешного продвижения участников похода символическая граница между Северной и Южной Эстонией будет стираться.

Народный поход

Помимо "стирателей границы" открывать для себя Эстонию отправятся 3000 жителей Эстонии, которые могут выбрать один из 18 маршрутов разной протяженности - от 3 до 23 километров. Конечным пунктом их маршрута станет один из девяти домов культуры, находящихся вблизи границы (Тыстамаа, Лыпе, Ярваканди, Лелле, Кургья, Ойсу, Пяйгурме, Садала, Авинурме), где прибывающих ожидают суп и культурная программа.

Трансляции на Радио 4 и ETV+

Редакторы "Радио 4" выбрали для себя маршрут в 16 км от Лайузе до Садала и будут рассказывать обо всем, что увидят и услышат.

"16 апреля редакторы "Радио 4" будут делать прямые включения в выпусках новостей. Также репортажи с места событий можно будет послушать в утренней программе 17 апреля", - рассказала главред радиостанции Юлия Балий.

Кроме того, 16 апреля в 18:40 в эфире телеканала ETV+ можно будет увидеть праздничную студию, где ведущие Елена Соломина и Андрей Титов в прямом эфире будут следить за стартовыми мероприятиями празднования EV100, встречать гостей и знакомить с интересными фактами из истории республики.

Чтобы быть в курсе событий, можно скачать приложение EV100, где в онлайн-режиме можно будет следить за продвижением участников похода, то есть за стиранием условной границы.

Регистрация на поход для желающих бесплатная, но количество мест ограничено.

Более подробную информацию можно найти на сайте EV100.ee.

Историческая справка

В апреле 1917 года состоялось несколько поворотных событий, которые стали важными вехами на пути к независимости Эстонии. После Февральской революции в России национальные округи Эстонии стали ходатайствовать у Временного правительства в России об объединении территорий Северной и Южной Эстонии, а также о создании единой автономной национальной губернии. Свое волеизъявление 8 апреля 1917 года в Петрограде продемонстрировали 40 000 эстонцев, и 12 апреля Временное правительство утвердило постановление, согласно которому входившие до сих пор в состав Лифляндской губернии Пярнуский, Саареский, Тартуский, Вильяндиский и Выруский уезды присоединили к Эстляндской губернии. Юбилейный период EV100 начинается с этой важной вехи в истории государства 16 апреля и продлится до 2 апреля 2020 года, когда минует 100 лет с момента заключения Тартуского мирного договора.