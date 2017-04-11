rus.err.ee

Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы ({{commentsTotal}})

100 лет со дня объединения территорий Эстонской и Лифляндской губерний Автор: ev100.ee
Эстония
Эстония

Трехлетнее празднование 100-летнего юбилея Эстонской Республики начнется 16 апреля с масштабного похода вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Поход ознаменует формирование нынешнего контура Эстонии, которое официально произошло 12 апреля 100 лет назад после объединения этих губерний. За репортажами с похода и другими праздничными мероприятиями следите на волнах "Радио 4" и в эфире ETV+.

В воскресенье, 16 апреля, спортсмены-экстремалы и походники направятся в сторону границы между Эстляндией и Лифляндией, которая простирается от побережья Чудского озера до берегов Балтийского моря.

"Граница между губерниями пролегала вдалеке от жизнедеятельности людей; она проходила по лесам, пересекала болота, шла вдоль рек. В то же время, тестовые походы показали, что нет ни одного труднодоступного места, преодолеть которое было бы невозможно, так что поход обещает быть интересным", - сказал руководитель походного проекта Пааво Наэль. 

Все группы пройдут по своим отрезкам, и благодаря оборудованию GPS, которое будет у них с собой, можно будет следить за их перемещением по виртуальной карте. По мере успешного продвижения участников похода символическая граница между Северной и Южной Эстонией будет стираться.

Народный поход

Помимо "стирателей границы" открывать для себя Эстонию отправятся 3000 жителей Эстонии, которые могут выбрать один из 18 маршрутов разной протяженности - от 3 до 23 километров. Конечным пунктом их маршрута станет один из девяти домов культуры, находящихся вблизи границы (Тыстамаа, Лыпе, Ярваканди, Лелле, Кургья, Ойсу, Пяйгурме, Садала, Авинурме), где прибывающих ожидают суп и культурная программа.

Трансляции на Радио 4 и ETV+

Редакторы "Радио 4" выбрали для себя маршрут в 16 км от Лайузе до Садала и будут рассказывать обо всем, что увидят и услышат.

"16 апреля редакторы "Радио 4" будут делать прямые включения в выпусках новостей. Также репортажи с места событий можно будет послушать в утренней программе 17 апреля", - рассказала главред радиостанции Юлия Балий.

Кроме того, 16 апреля в 18:40 в эфире телеканала ETV+ можно будет увидеть праздничную студию, где ведущие Елена Соломина и Андрей Титов в прямом эфире будут следить за стартовыми мероприятиями празднования EV100, встречать гостей и знакомить с интересными фактами из истории республики.

Чтобы быть в курсе событий, можно скачать приложение EV100, где в онлайн-режиме можно будет следить за продвижением участников похода, то есть за стиранием условной границы.

Регистрация на поход для желающих бесплатная, но количество мест ограничено.

Более подробную информацию можно найти на сайте EV100.ee.

Историческая справка 

В апреле 1917 года состоялось несколько поворотных событий, которые стали важными вехами на пути к независимости Эстонии. После Февральской революции в России национальные округи Эстонии стали ходатайствовать у Временного правительства в России об объединении территорий Северной и Южной Эстонии, а также о создании единой автономной национальной губернии. Свое волеизъявление 8 апреля 1917 года в Петрограде продемонстрировали 40 000 эстонцев, и 12 апреля Временное правительство утвердило постановление, согласно которому входившие до сих пор в состав Лифляндской губернии Пярнуский, Саареский, Тартуский, Вильяндиский и Выруский уезды присоединили к Эстляндской губернии. Юбилейный период EV100 начинается с этой важной вехи в истории государства 16 апреля и продлится до 2 апреля 2020 года, когда минует 100 лет с момента заключения Тартуского мирного договора.

Редактор: Дина Малова



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Суд отправил Эдгара Сависаара на комиссию судмедэкспертов

Из Эстонии выехал 31 беженец
Обновлено: 11:39 
Полиция: осторожно, мошенники пытаются выудить личные данные по телефону
BBC World Service планирует расширяться в Латвии
Суд отказал прокуратуре в прекращении дела против председателя Нарвского горсобрания
Обновлено: 11:14 

Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы

Поход 16 апреля вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями ознаменует формирование нынешнего контура Эстонии, которое официально произошло 12 апреля 100 лет назад после объединения этих губерний. За репортажами с похода и другими праздничными мероприятиями следите на волнах "Радио 4" и в эфире ETV+.

При столкновении легковушки с грузовиком в волости Пайде четверо оказались зажаты в автомобиле
Комиссия по социальным делам обсудит коллективные обращения на тему конопли
СМИ: деньги на помощь инвалидам закончились еще в январе
Мнение / Интервью
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла

Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме считает, что таллиннский Горхолл необходимо снести, а продвигаемый Центристской партией план многомиллионных инвестиций в его реконструкцию говорит о том, что власть центристов в Таллинне и на Тоомпеа опасна для эстонских налогоплательщиков.

Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
"Политрулет": внефракционный Пай, "бездымные" старейшины и "ленинское" бревно
Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги
ИДА-ВИРУМАА
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи отрицает в суде свою вину
Обновлено: 10.04
Государство тоже не платит по счетам за переданные ему квартиры в Кохтла-Ярве
Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы
В Нарве в ДТП пострадали подростки, убегавшие от полиции на угнанном автомобиле
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант"
Обновлено: 18:06 
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 21:17 
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии
Обновлено: 17:57 
ЗА РУБЕЖОМ
"Большая семерка" не пришла к консенсусу о новых санкциях против России
Криворожская ТЭС на Украине остановлена из-за дефицита угля
Подозреваемый в стокгольмском теракте признал вину
СМИ: в Ливии открыто торгуют рабами на рынках
КНДР заявила о готовности к военному противостоянию с США
Президент Венгрии подписал закон, позволяющий закрыть университет Сороса
ЭСТОНИЯ
Автором памятной монеты к 100-летию балтийских республик стал литовский художник

Автором памятной 2-евровой монеты, посвященной 100-летию Эстонии, Латвии и Литвы, стал литовский художник Юстас Петрулис. Его работа символизирует сплетенные вместе волосы балтийских сестер.
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
Вспышку заболевания в Лихулаской школе мог вызвать норовирус
На ярмарке труда в Раквере работу предложат 27 работодателей
В Пярну началась подготовка к курортному сезону
Департамент здоровья предупреждает об опасной косметике
В Рийгикогу опробовали молодежную модель Европейского парламента
ЭКОНОМИКА
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
07:06
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
10.04
В этом году Selver откроет в Таллинне и Лаагри пять новых магазинов
10.04
Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6%
09.04
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
07.04
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
СПОРТ
Кирсан Илюмжинов остался главой FIDE
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб
Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2
Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ
КУЛЬТУРА
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок
В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Муниципальная полиция купит девять новых кроссоверов
Представитель Эстонии Евгений Томберг отправляется в Иерусалим за Благодатным огнем
Таллинн выделит 195 000 евро на ремонт церкви в Нымме
В пасхальные выходные банки Эстонии не будут осуществлять зарубежные платежи
ФОТО: в выходные в Таллинне прошла выставка собак "Tallinna võitja 2017"
Совместный эфир R4 и ETV+
Последние новости
14:12
"Большая семерка" не пришла к консенсусу о новых санкциях против России
13:51
Суд отправил Эдгара Сависаара на комиссию судмедэкспертов
13:35
Автором памятной монеты к 100-летию балтийских республик стал литовский художник
12:59
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
12:53
Полиция предупреждает: телефонные мошенники пытаются выудить личные данные
12:30
Криворожская ТЭС на Украине остановлена из-за дефицита угля
12:16
BBC World Service планирует расширяться в Латвии
12:16
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы
12:03
Подозреваемый в стокгольмском теракте признал вину
11:39
Из Эстонии выехал 31 беженец Обновлено
11:27
Комиссия по социальным делам обсудит коллективные обращения на тему конопли
11:14
Суд отказал прокуратуре в закрытии дела против главы Нарвского горсобрания Александра Ефимова Обновлено
11:09
Муниципальная полиция купит девять новых кроссоверов
10:47
СМИ: в Ливии открыто торгуют рабами на рынках
Радио 4
Полезно знать
Топ читаемости
10.04
Таллиннская площадка "Тотального диктанта" вновь стала самой многочисленной в мире
10.04
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла
11:39
Из Эстонии выехал 31 беженец Обновлено
10.04
В Рийгикогу заговорили о необходимости уменьшить число депутатов
10.04
К пасхальным выходным вновь ожидается снег
11:14
Суд отказал прокуратуре в закрытии дела против главы Нарвского горсобрания Александра Ефимова Обновлено
10.04
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи отрицает в суде свою вину Обновлено
10.04
Департамент здоровья предупреждает об опасной косметике
08.04
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант" Обновлено
10.04
СМИ: Трамп решил нанести удар по Сирии под влиянием своей дочери
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 10.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Во вторник облачно с прояснениями, дождь, +5.. +10
Эстония
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
В Пярну началась подготовка к курортному сезону
В Рийгикогу опробовали молодежную модель Европейского парламента
В Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки
Обновлено: 10.04
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
За рубежом
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии