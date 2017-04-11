BBC World Service планирует расширяться в Латвии

Британская вещательная корпорация BBC планирует наладить сотрудничество с одной из латвийских вещательных организаций в создании актуального для жителей Балтийского региона новостного содержания.

Телевизионный бюллетень, который схож с порталом BBC на русском языке bbcrussian.com, будет включать в себя больше актуальной для стран Балтии информации.

Для обеспечения актуального новостного содержания планируется увеличить число сотрудников Русской службы новостей BBC в Латвии. Сейчас в Риге работает один корреспондент BBС.

Телебюллетень – часть планируемого глобального расширения международной радиостанции BBC World Service, в рамках которого предполагается улучшить уже оказываемые во всем мире языковые услуги и создать 12 новых.

6 апреля 2017 года BBC зарегистрировала свое представительство в Латвии.