Криворожская ТЭС на Украине остановлена из-за дефицита угля

Работа Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области приостановлена для накопления запасов угля. Ранее по той же причине на Украине остановились еще три крупные угольные ТЭС.

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба владеющего станцией холдинга ДТЭК, передает УНИАН.

В холдинге объяснили остановку станции дефицитом угля антрацитовой группы, добываемого в неподконтрольных Киеву районах на востоке Украины. Поставки этого угля прервались из-за транспортной блокады, инициированной радикальными группировками и впоследствии поддержанной правительством Украины.

Согласно сообщению, на складе Криворожской ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля – это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в объединенной энергосистеме страны. "По команде диспетчера энергосистемы ТЭС сможет включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении

5-6 апреля из-за нехватки угля на Украине были остановлены Трипольская, Приднепровская и Змиевская ТЭС.