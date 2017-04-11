Полиция предупреждает: телефонные мошенники пытаются выудить личные данные

В полицию в последнее время стали поступать сообщения о новых случаях телефонного мошенничества. Например, люди получали звонки якобы от имени Eesti Energia с предложением заключить договор на более выгодных условиях.

"В ходе разговора у человека выманивались личные данные и адрес его электронной почты. Звонящий мог назваться представителем какой-либо другой фирмы, а в качестве легенды рассказывалось, что компьютер человека, которому звонят, взломан. Человека просили зайти на определенный сайт и ввести свои данные. Таких попыток выудить личные данные в последнее время все больше", – отмечает веб-констеблю Департамента полиции и погранохраны Яна Фролова в соцсети Facebook.

По ее словам, люди, которые звонят, могут иметь цель взять заем или другие финансовые обязательства на имя другого человека. Также возможно при помощи номера телефона активизировать платные телефонные услуги.

Полиция советует не терять бдительности и относиться к предлагаемым по телефону услугам очень внимательно. При малейшем подозрении следует задать контрольный вопрос о предприятии или попросить звонящего оставить свои контактные данные, чтобы проверить аутентичность звонка, либо попросить перезвонить официального представителя предприятия.

Eesti Energia напоминает, что звонки своим клиентам Eesti Energia делает только с общего номера 777 1545 или номеров, начинающихся на 715 XXXX. Если вы получите звонок от Eesti Energia с другого номера, то звонящий не является представителем Eesti Energia.