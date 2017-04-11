Автором памятной монеты к 100-летию балтийских республик стал литовский художник

Автором памятной 2-евровой монеты, посвященной 100-летию Эстонии, Латвии и Литвы, стал литовский художник Юстас Петрулис. Его работа символизирует сплетенные вместе волосы балтийских сестер.

Монеты будут введены в обращение во всех трех странах, а вместо слова "Baltics", которое указано на образце, будут отмечены названия стран, выпустивших моненты: Eesti, Latvija и Lietuva, сообщает портал err.ee.

Кроме того, в обращение введут монету, посвященную 100-летнему юбилею ЭР, а также золотую и серебряную монеты.

В 2018 году балтийские страны празднуют свое 100-летие: Литва — 16 февраля, Эстония — 24 февраля и Латвия — 18 ноября.