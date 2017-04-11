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Суд отправил Эдгара Сависаара на комиссию судмедэкспертов ({{commentsTotal}})

Эдгар Сависаар. Автор: Юло Йозинг/ERR
Эстония
Эстония

Харьюский уездный суд во вторник предписал бывшему председателю Центристской партии Эдгару Сависаару пройти экспертизу состояния здоровья на комиссии судмедэкспертов для того, чтобы определить его способность участвовать в судебном процессе.

Эксперты должны будут ответить на вопрос о том, является ли тяжелая болезнь Сависаара необратимой, а также способен ли он участвовать в уголовном судопроизводстве и отбывать наказание, сообщила пресс-секретарь суда Криста Тамм.

Адвокат Сависаара Оливер Няэс на прошедшем 21 марта в Харьюском уездном суде предварительном заседании высказал просьбу прекратить судопроизводство в отношении Сависаара по состоянию здоровья подсудимого в связи с необратимым заболеванием. Адвокат представил суду данные о состоянии здоровья бывшего лидера центристов и экспертные мнения четырех врачей.

Суд учел мнение специалистов, что судопроизводство может создать большой риск для здоровья Сависаара, но отметил, что часть их оценок являются вероятностными, а суду для прекращения производства недостаточно простого допущения, что оно может создать высокий риск для здоровья необратимо больного человека.

Суд отметил, что у Сависаара диагностированы несколько заболеваний, а также нарушение опорно-двигательного аппарата. Само по себе это не означает, что он не может участвовать в судебном процессе. В связи с этим Сависаару предписано пройти медкомиссию, где состояние его здоровья определят эксперты Института судмедэкспертизы.

Адвокат просил вынести на рассмотрение комиссии три вопроса, из которых суд согласился с двумя, отказав в вопросе о том, как участие в длительном судопроизводстве может повлиять на здоровье подсудимого. По оценке суда, такой вопрос неуместен и требует от экспертов высказать предположение, на основании которого суд не сможет принять решение о наличии исключающего обстоятельства.

По закону, исключающим обстоятельством считается наличие у обвиняемого необратимого заболевания, не позволяющего ему участвовать в судопроизводстве и отбывать наказание.

Институт судмедэкспертизы должен при первой возможности сообщить суду ориентировочную дату, в которую будет готов акт экспертизы.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

В четверг суд также примет решение о переходе к рассмотрению дела в суде вместе с решениями по ходатайствам участников процесса или о возврате обвинительного акта в прокуратуру.

Обвинение

Государственная прокуратура в конце ноября прошлого года предъявила обвинения мэру Таллинна Эдгару Сависаару, НКО Центристская партия Эстонии, председателю городского собрания Таллинна, центристу Калеву Калло, а также одному из бывших советников мэрии и пяти предпринимателям.

Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей.

В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.

Ведущий госпрокурор госпрокуратуры Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в ходе предварительного следствия были объединены три рассматривавшихся уголовных дела, в рамках которых были предъявлены обвинения в совершении преступлений. В рамках уголовного дела для гарантии конфискации арестованы наличные деньги на сумму более 200 000 евро. "Расследование данных эпизодов достигло новой стадии, то есть передачи акта обвинения в суд. Поскольку судебное разбирательство только предстоит, детальное обнародование собранных в рамках дела доказательств и содержания обвинения состоится в зале суда", - сказал Эвестус.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.

Редактор: Андрей Крашевский



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