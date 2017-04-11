Суд отправил Эдгара Сависаара на комиссию судмедэкспертов

Харьюский уездный суд во вторник предписал бывшему председателю Центристской партии Эдгару Сависаару пройти экспертизу состояния здоровья на комиссии судмедэкспертов для того, чтобы определить его способность участвовать в судебном процессе.

Эксперты должны будут ответить на вопрос о том, является ли тяжелая болезнь Сависаара необратимой, а также способен ли он участвовать в уголовном судопроизводстве и отбывать наказание, сообщила пресс-секретарь суда Криста Тамм.

Адвокат Сависаара Оливер Няэс на прошедшем 21 марта в Харьюском уездном суде предварительном заседании высказал просьбу прекратить судопроизводство в отношении Сависаара по состоянию здоровья подсудимого в связи с необратимым заболеванием. Адвокат представил суду данные о состоянии здоровья бывшего лидера центристов и экспертные мнения четырех врачей.

Суд учел мнение специалистов, что судопроизводство может создать большой риск для здоровья Сависаара, но отметил, что часть их оценок являются вероятностными, а суду для прекращения производства недостаточно простого допущения, что оно может создать высокий риск для здоровья необратимо больного человека.

Суд отметил, что у Сависаара диагностированы несколько заболеваний, а также нарушение опорно-двигательного аппарата. Само по себе это не означает, что он не может участвовать в судебном процессе. В связи с этим Сависаару предписано пройти медкомиссию, где состояние его здоровья определят эксперты Института судмедэкспертизы.

Адвокат просил вынести на рассмотрение комиссии три вопроса, из которых суд согласился с двумя, отказав в вопросе о том, как участие в длительном судопроизводстве может повлиять на здоровье подсудимого. По оценке суда, такой вопрос неуместен и требует от экспертов высказать предположение, на основании которого суд не сможет принять решение о наличии исключающего обстоятельства.

По закону, исключающим обстоятельством считается наличие у обвиняемого необратимого заболевания, не позволяющего ему участвовать в судопроизводстве и отбывать наказание.

Институт судмедэкспертизы должен при первой возможности сообщить суду ориентировочную дату, в которую будет готов акт экспертизы.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

В четверг суд также примет решение о переходе к рассмотрению дела в суде вместе с решениями по ходатайствам участников процесса или о возврате обвинительного акта в прокуратуру.

Обвинение

Государственная прокуратура в конце ноября прошлого года предъявила обвинения мэру Таллинна Эдгару Сависаару, НКО Центристская партия Эстонии, председателю городского собрания Таллинна, центристу Калеву Калло, а также одному из бывших советников мэрии и пяти предпринимателям.

Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей.

В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.

Ведущий госпрокурор госпрокуратуры Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в ходе предварительного следствия были объединены три рассматривавшихся уголовных дела, в рамках которых были предъявлены обвинения в совершении преступлений. В рамках уголовного дела для гарантии конфискации арестованы наличные деньги на сумму более 200 000 евро. "Расследование данных эпизодов достигло новой стадии, то есть передачи акта обвинения в суд. Поскольку судебное разбирательство только предстоит, детальное обнародование собранных в рамках дела доказательств и содержания обвинения состоится в зале суда", - сказал Эвестус.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.