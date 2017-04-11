"Большая семерка" не пришла к консенсусу о новых санкциях против России

Участникам встречи стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) во вторник не удалось прийти к единому мнению о необходимости ввести новые санкции против России в наказание за поддержку президента Сирии Башара Асада.

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил министр иностранных дел Италии Ангелино Альфано, передает Associated Press.

По словам Альфано, эту идею активно отстаивал глава британского МИДа Борис Джонсон. Однако глава внешнеполитического ведомства Италии отметил, что изолировать Россию или загонять ее в угол "было бы неправильно".

По его словам, у G7 очень четкая позиция — поддерживать существующие санкции против России в связи с военными действиями на востоке Украины.