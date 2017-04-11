Исследование: жители Эстонии покупают в интернет-магазинах электронику и товары для красоты

Сегодня 13% всей приобретаемой техники и товаров для красоты жители Эстонии заказывают в интернете, а не покупают в обычных магазинах, выяснилось в результате исследования онлайн-шопинга, проведенного компанией Kantar TNS по заказу DPD.

40% жителей Эстонии, совершающих покупки в интернете, утверждали, что чаще всего заказывают онлайн именно электронику, 39% респондентов указали товары для красоты и здоровья. На третьем месте по популярности модные товары (34%), за которыми следуют обувь (33%) и товары для проведения досуга (27%).

«Сегодня 13% всей приобретаемой техники и товаров для красоты жители Эстонии заказывают в интернете, а не покупают в обычных магазинах. Следует отметить, что в отношении товаров для красоты этот показатель является наивысшим в Европе», – рассказала директор по электронной торговле DPD Маргот Пости.

В сравнении со многими другими европейскими странами жители Эстонии реже заказывают в интернете книги (25%), бытовую технику (18%), игрушки (17%) и спортивные товары (16%).

В целом в Европе наиболее популярной категорией покупаемых в интернете товаров являются модные товары (48%). Каждая пятая покупка таких товаров (т. е. 20%) совершается именно в онлайн-магазинах. Часто европейцы заказывают в интернете книги (43%), обувь (40%), электронику (35%), а также товары для красоты и здоровья (35%).

Проведенное недавно Kantar TNS общеевропейское исследование в области онлайн-шоппинга показало, что в Эстонии купленные в интернете товары составляют 6,2% всех приобретенных вещей, причем этот показатель постоянно растет. 86% покупок в интернете совершают жители Эстонии, которые ранее уже пользовались услугами онлайн-магазинов, причем такие покупатели совершают ежегодно в среднем 17 покупок в интернете.