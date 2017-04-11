Двое российских военнослужащих погибли в Сирии ({{commentsTotal}})
Двое российских военнослужащих-контрактников погибли в Сирии в результате минометного обстрела, третий тяжело ранен.
Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.
Как рассказали в ведомстве, российские военнослужащие находились в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником.
Контрактники погибли в результате взрыва мины при минометном обстреле со стороны боевиков.
Как добавили в Минобороны, за жизнь третьего военнослужащего продолжают бороться военные медики.
В пресс-службе также отметили, что российские военнослужащие представлены командованием к госнаградам.
Военная операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. По официальным данным, с этого момента общее число боевых потерь российской армии составило 29 человек. Также были потеряны три вертолета и самолет.
Редактор: Андрей Крашевский