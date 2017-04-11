Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Швейцарии

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт пробилась во второй круг теннисного турнира серии WTA в швейцарском Билле с призовым фондом 250 000 долларов США.

Во вторник, 11 апреля, в матче стартового раунда занимающая 99-е место в мировом рейтинге Контавейт обыграла представительницу Британии Хезер Уотсор - 110-ю ракетку мира.

Поединок продлился 1 час и 32 минуты, завершившись со счетом 7:6, 6:2 в пользу уроженки Таллинна.

По ходу встречи эстонка смогла реализовать лишь 3 из 18 брейк-пойнтов, пять раз подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге соперницей Анетт Контавейт станет россиянка Евгения Родина (WTA 78).