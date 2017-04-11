Серийный убийца Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой

Приговоренный в Эстонии к пожизненному заключению серийный убийца Юрий Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой во вопросу передачи исправительным учреждением посольству России его личных данных.

В марте Тартуский административный суд постановил, что исправительное учреждение не имело права выдавать сотруднику посольства РФ информацию, содержащую деликатные сведения об Устименко. Однако требование Устименко о возмещении ему материального ущерба в размере 2000 евро было не удовлетворено.

"Юрий Устименко подал на это решение апелляционную жалобу. Накануне она поступила в Тартуский окружной суд", - сообщила во вторник, 11 апреля, корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

История, ставшая предпосылкой для подачи жалобы в суд, произошла в 2016 году. В мае прошлого года министр юстиции Урмас Рейнсалу отказался предоставлять Российской Федерации ходатайство Юрия Устименко, в котором заключенный просил перевести его в Россию для дальнейшего отбытия наказания.

В середине июня Устименко навестил в тюрьме представитель посольства РФ. На момент визита он уже знал о том, что Минюст отказался заниматься ходатайством Устименко о его переводе в Россию. У заключенного возник вопрос, как это произошло?

Согласно жалобе Устименко, чиновник тюрьмы уведомил работника посольства о принятом Рейнсалу решении, а также предоставил ему копию документа без согласия самого заключенного.

В ходе судебного производства выяснилось, что сотрудника посольства о принятом Рейнсалу решении проинформировали директор Тартуской тюрьмы и работник одного из ее отделений. И это, как установил суд, действительно произошло до того, как представитель посольства РФ встретился с самим Устименко.

По оценке административного суда, своими действиями Тартуская тюрьма поступила в отношении Юрия Устименко незаконно, нарушив его конституционное право на неприкосновенность частной жизни.

Тем не менее суд счел необоснованным требование Устименко о компенсации, посчитав, что тюрьма не стала раскрывать сотруднику РФ детали судебного решения, а позднее, после публикаций в СМИ, о его сути все равно стало известно широкой общественности.