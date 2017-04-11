Пассажира United Airlines силой выволокли из салона самолета - соцсми взорвались негодованием

Сотрудники безопасности американской авиакомпании United Airlines в понедельник выволокли из самолета пассажира, отказавшегося освободить оплаченное им место по требованию авиаперевозчика. Сделанные с мобильных телефонов видеозаписи грубых действий по отношению к пассажиру азиатской внешности быстро распространяются в соцсетях в США и Китае.

Инцидент произошел в понедельник в международном аэропорту Чикаго на рейсе в г. Луисвилль (штат Кентукки), сообщило агентство Reuters.

Представитель авиакомпании сначала заявил пассажирам, что на рейс было продано избыточное число билетов, но потом выяснилось, что United Airlines требовались четыре места для доставки экипажа в Луисвилль. Компьютер выбрал четырех пассажиров, которые должны были уступить свои места. Одна семейная пара покинула самолет, но 69-летний мужчина отказался освобождать выходить. Он сказал, что он врач, и ему обязательно нужно попасть домой, потому что его ждут пациенты. После этого менеджер вызвал службу безопасности, которая грубо вытащила его из самолета силой, попутно причинив пассажиру травмы.

На опубликованных пассажирами видео видно, как люди в форме в салоне авиалайнера силой вырывают из кресла отчаянно кричащего человека азиатской внешности, а потом тащат его обмякшее тело за руки и за ноги по проходу под взглядами шокированных пассажиров. У пострадавшего при этом кровоточит рот, съехали очки и задрана рубашка выше живота.

"Было похоже, что он потерял сознание, потому что он обмяк и затих, - написал в соцсети Twitter один из пассажиров. - Они тащили его из самолета как тряпичную куклу".



Видеозаписи инцидента быстро попали в топ читаемости в социальных сетях, вызвав бурю возмущения пользователей. К середине дня во вторник в Китае видеозапись посмотрели около 200 млн. пользователей соцсети Weibo.

Авиакомпания извинилась за то, что на рейс было продано слишком много билетов, но отказалась извиняться за обращение с пассажиром.