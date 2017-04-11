Ушел из жизни бывший президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер

Накануне на 79-м году жизни скончался бывший министр финансов и экс-президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер.

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил Союз хоккея Эстонии.

В 1962 году Рейн Миллер окончил экономический факультет Тартуского государственного университета. С 1990 по 1992 год он занимал пост министра финансов в правительстве Эдгара Сависаара.

С 1976 по 1999 год Рейн Миллер возглавлял Федерацию хоккея Эстонии.

Рейн Миллер был и дедом нынешней первой ракетки Эстонии Анетт Контавейт.

Прощание с Миллером пройдет в воскресенье в 13:00 в Таллиннском цветочном павильоне.