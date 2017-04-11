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Свободной партии в первом квартале пожертвовали 3321 евро ({{commentsTotal}})

Свободная партия существует с конца 2014 года.
Свободная партия существует с конца 2014 года. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Свободная партия Эстонии в первом квартале текущего года получила в виде пожертвований от частных лиц скромную сумму в размере 3321 евро.

Как выясняется из финансовых документов, из государственного бюджета политической силе поступило пособие на сумму 107 188 евро, членских взносов было уплачено на 2546 евро, а с учетом пожертвований общий доход Свободной партии за квартал составил 113 055 евро.

Особо крупных пожертвований во втором квартале свободникам не сделал никто. Действующий лидер Свободной партии Андрес Херкель перечислил ей 315 евро, а потенциальный новый председатель Артур Тальвик перевел на партийный счет 320 евро.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.

Редактор: Сергей Михайлов



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