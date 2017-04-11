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В первом квартале ОЛПЭ осталась без пожертвований ({{commentsTotal}})

Лидер ОЛПЭ Валев Кальд.
Лидер ОЛПЭ Валев Кальд. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В первом квартале текущего года Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) не пожертвовали ни одного цента.

В партийную казну в четвертом квартале поступило 142 евро - это все членские взносы. 

Выборы в Рийгикогу в 2015 году ОЛПЭ провалила, получив всего 0,1% от общего числа голосов. Государственного финансирования она не получает.

В марте этого года ОЛПЭ взяла курс на обновление и в настоящее время ведет подготовку к муниципальным выборам.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала. Однако ОЛПЭ данные о пожертвованиях за третий квартал представила лишь сегодня.

Всего в Эстонии в зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.

Редактор: Сергей Михайлов



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