Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин получил возможность досрочно выйти на свободу

Во вторник, 11 апреля, Вируский уездный суд освободил от дальнейшего отбывания наказания 53-летнего Евгения Волина, который был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе суда, отметив, что Волин будет выпущен из тюрьмы досрочно под электронный надзор, который продлится 10 месяцев.

Во время испытательного срока - до 4 ноября 2019 года - Волин должен будет участвовать в социальной программе. Также ему будет запрещено владеть, носить или использовать огнестрельное оружие. В течение месяца после выхода на свободу он должен будет устроиться на работу или встать на учет в Кассе по безработице.

В тюрьме Евгений Волин вел себя хорошо, дисциплинарных наказаний у него не было. Во время заключения он работал, учил государственный язык и участвовал в социальных программах.

На воле у него есть жилье, которое отвечает условиям применения электронного наблюдения. Также у мужчины будет рабочее место. Намерена оказывать ему поддержку и семья. Помимо этого Евгений Волин, работая в тюрьме, сумел накопить 2000 евро, которые теперь сможет потратить на свободе.

Его досрочное освобождение поддержали как Вируская тюрьма, так и прокурор.

В законную силу решение еще не вступило - его можно оспорить в течение 15 дней.

В прошлом году суды всех трех инстанций в условно-досрочном освобождении Волину отказали.

В ноябре 2008 года Вируский уездный суд приговорил Евгения Волина к 12 годам лишения свободы. Окончательно приговор вступил в силу в июле 2009, когда кассацию адвоката мужчины не принял к рассмотрению Государственный суд.

Согласно обвинению, 21 октября 2007 года Евгений Волин, находясь в бане в компании с Олегом, застрелил его из пистолета Макарова. После этого он расчленил его труп топором, раложив останки по пяти разным полиэтиленовым пакетам.

Голову, руки, ноги и другие части тела он позднее утопил в карьере Кадастику, а туловище закопал в лесу.

Ранее в тот же день Евгений избил ногами женщину. Также его признали виновным в избиении мужчины в общежитии Нарвы.

Помимо этого Евгения Волина признали виновным в том, что, уже находясь в арестантском доме в Нарве, он угрожал ранее избитой им женщине расправой, если она не изменит показания против него.

Волин был арестован 4 ноября 2007 года. Срок его наказания истекает 4 ноября 2019 года.