IRL в первом квартале пожертвовали 16 535 евро

В первом квартале текущего года партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 16 535 евро.

Как выясняется из финансовых документов, из государственного бюджета IRL поступило пособие на сумму 187 579 евро, членских взносов было уплачено на 2017 евро, а с учетом пожертвований и дохода от продажи имущества всего партия получила за квартал 206 142 евро.

По 3000 евро IRL перечислили министр окружающей среды Марко Померанц и беспартийная бизнес-леди Эва Маран.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.