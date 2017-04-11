rus.err.ee

Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО ({{commentsTotal}})

Флаг Черногории.
Флаг Черногории. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Президент США Дональд Трамп во вторник одобрил вступление Черногории в НАТО. Бывшая югославская республика становится 29-м членом альянса.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал документ о ратификации Протокола о присоединении Черногории к Североатлантическому альянсу", - говорится в заявлении Белого дома, передает Би-би-си.

Подписание документа совпало по времени с визитом в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Россия возражает против расширения НАТО.

В конце марта договор о расширении НАТО и вступлении в альянс Черногории подавляющим большинством голосов - 97 против двух - ратифицировал американский сенат.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон просил сенаторов как можно быстрее одобрить вступление Черногории в НАТО - до саммита глав государств-членов альянса, который пройдет в конце мая в Брюсселе.

Черногория отделилась от Сербии по результатам референдума 2006 года. В 2014 году она присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, а с 2015 года вела переговоры о вступлении в НАТО.

Переговоры завершились в мае 2016 года, 25 стран стран-членов альянса уже одобрили решение о приеме Черногории в НАТО.

Ранее МИД ЭР заявлял, что вступление Черногории в НАТО укрепит стабильность во всей Европе.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.

Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин сможет освободиться досрочно 

Суд отправил Эдгара Сависаара на комиссию судмедэкспертов

Дом попечения в Нарве.Дом попечения в Нарве.
Канцлер права нашла в Нарвском доме попечения нарушения
Жители Нарва-Йыэсуу не дали согласия на объединение с Силламяэ
"Они тащили его из самолета как тряпичную куклу"."Они тащили его из самолета как тряпичную куклу".
Пассажира United Airlines силой выволокли из салона самолета - соцсми взорвались негодованием

Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы

Поход 16 апреля вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями ознаменует формирование нынешнего контура Эстонии, которое официально произошло 12 апреля 100 лет назад после объединения этих губерний. За репортажами с похода и другими праздничными мероприятиями следите на волнах "Радио 4" и в эфире ETV+.

Силламяэский "Калев" остался без главного тренера
При столкновении легковушки с грузовиком в волости Пайде четверо оказались зажаты в автомобиле
Из Эстонии выехал 31 беженец
Обновлено: 11:39 
Мнение / Интервью
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла

Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме считает, что таллиннский Горхолл необходимо снести, а продвигаемый Центристской партией план многомиллионных инвестиций в его реконструкцию говорит о том, что власть центристов в Таллинне и на Тоомпеа опасна для эстонских налогоплательщиков.

Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
"Политрулет": внефракционный Пай, "бездымные" старейшины и "ленинское" бревно
Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги
ИДА-ВИРУМАА
Зона отдыха Эккекюла в Нарве, в которой было обнаружено тело 14-летней Дарьи.Зона отдыха Эккекюла в Нарве, в которой было обнаружено тело 14-летней Дарьи.
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи отрицает в суде свою вину
Обновлено: 10.04
Заброшенные дома в Кохтла-Ярве.Заброшенные дома в Кохтла-Ярве.
Государство тоже не платит по счетам за переданные ему квартиры в Кохтла-Ярве
Нарвская больница.Нарвская больница.
Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Нарве в ДТП пострадали подростки, убегавшие от полиции на угнанном автомобиле
Силламяэ называют городом свежих морских ветров.Силламяэ называют городом свежих морских ветров.
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант"
Обновлено: 18:06 
Таллиннская площадка "Тотального диктанта" вновь стала самой многочисленной в мире
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 21:17 
ЗА РУБЕЖОМ
Флаг Черногории.Флаг Черногории.
Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО
Российские саперы в Алеппо.Российские саперы в Алеппо.
Двое российских военнослужащих погибли в Сирии
Главы МИД
"Большая семерка" не пришла к консенсусу о новых санкциях против России
Иллюстративная фотография.
Криворожская ТЭС на Украине остановлена из-за дефицита угля
При теракте в Стокгольме погибли 4 человека.
Подозреваемый в стокгольмском теракте признал вину
В Международной организации по миграции полагают, что ситуация в Ливии для мигрантов продолжит ухудшаться.
СМИ: в Ливии открыто торгуют рабами на рынках
ЭСТОНИЯ
Несмотря на низкий рейтинг, IRL не остается без финансовой поддержки со стороны частных лиц.Несмотря на низкий рейтинг, IRL не остается без финансовой поддержки со стороны частных лиц.
IRL в первом квартале пожертвовали 16 535 евро

В первом квартале текущего года партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 16 535 евро.

Лидер ОЛПЭ Валев Кальд.Лидер ОЛПЭ Валев Кальд.
В первом квартале ОЛПЭ осталась без пожертвований
Свободная партия существует с конца 2014 года.Свободная партия существует с конца 2014 года.
Свободной партии в первом квартале пожертвовали 3321 евро
Теодор Мелекшану и Эйки Нестор обсудили восточное партнерство.Теодор Мелекшану и Эйки Нестор обсудили восточное партнерство.
Эйки Нестор обсудил с румынским министром перспективы вступления Молдовы в ЕС
Юрий Устименко продолжает судиться с эстонскими госучреждениями.Юрий Устименко продолжает судиться с эстонскими госучреждениями.
Серийный убийца Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой
Образец памятной монеты к 100-летию балтийских республик.Образец памятной монеты к 100-летию балтийских республик.
Автором памятной монеты к 100-летию балтийских республик стал литовский художник
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Комиссия по социальным делам обсудит коллективные обращения на тему конопли
ЭКОНОМИКА
Производитель электромобилей Tesla стал самой дорогой компанией США в своем сегменте.Производитель электромобилей Tesla стал самой дорогой компанией США в своем сегменте.
Tesla по капитализации обошла General Motors
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
10:31
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
07:06
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
10.04
В этом году Selver откроет в Таллинне и Лаагри пять новых магазинов
10.04
Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6%
09.04
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
СПОРТ
Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.
Ушел из жизни бывший президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Швейцарии
Кирсан Илюмжинов.
Кирсан Илюмжинов остался главой FIDE
Фигурное катание.
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
Макар Медведев.
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб
Кристофер СиймарКристофер Сиймар
Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2
Отт Тянак не попал в Отт Тянак не попал в
Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике
Хоккей.Хоккей.
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
КУЛЬТУРА
Японский музыкант Pikotaro.Японский музыкант Pikotaro.
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.
В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок
Выставка Выставка
В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской
В фильме В фильме
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Исследование: жители Эстонии покупают в интернет-магазинах электронику и товары для красоты
Здание ВВС в Лондоне.Здание ВВС в Лондоне.
BBC World Service планирует расширяться в Латвии
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Муниципальная полиция купит девять новых кроссоверов
Православные верующие на церемонии схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.Православные верующие на церемонии схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Представитель Эстонии Евгений Томберг отправляется в Иерусалим за Благодатным огнем
Церковь в Нымме отремонтируют на деньги Таллинна.Церковь в Нымме отремонтируют на деньги Таллинна.
Таллинн выделит 195 000 евро на ремонт церкви в Нымме
Совместный эфир R4 и ETV+
Последние новости
18:49
Tesla по капитализации обошла General Motors
18:43
Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО
18:19
IRL в первом квартале пожертвовали 16 535 евро
17:59
Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин получил возможность досрочно выйти на свободу
17:18
Канцлер права нашла в Нарвском доме попечения нарушения
17:11
В первом квартале ОЛПЭ осталась без пожертвований
16:59
Свободной партии в первом квартале пожертвовали 3321 евро
16:47
Эйки Нестор обсудил с румынским министром перспективы вступления Молдовы в ЕС
16:02
Пассажира United Airlines силой выволокли из салона самолета - соцсми взорвались негодованием
15:55
Ушел из жизни бывший президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер
15:34
Серийный убийца Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой
15:12
Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Швейцарии
14:57
Жители Нарва-Йыэсуу не дали согласия на объединение с Силламяэ
14:42
Двое российских военнослужащих погибли в Сирии
Радио 4
Полезно знать
Топ читаемости
10.04
Таллиннская площадка "Тотального диктанта" вновь стала самой многочисленной в мире
11:39
Из Эстонии выехал 31 беженец Обновлено
10.04
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла
11:14
Суд отказал прокуратуре в закрытии дела против главы Нарвского горсобрания Александра Ефимова Обновлено
10.04
В Рийгикогу заговорили о необходимости уменьшить число депутатов
10.04
Департамент здоровья предупреждает об опасной косметике
08:38
СМИ: деньги государства на помощь инвалидам закончились еще в январе
12:16
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы
10.04
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи отрицает в суде свою вину Обновлено
10.04
СМИ: Трамп решил нанести удар по Сирии под влиянием своей дочери
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 10.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Во вторник облачно с прояснениями, дождь, +5.. +10
Эстония
Арво Сарапуу.
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
Пярнуский пляжный слон возвращается на традиционное место.
В Пярну началась подготовка к курортному сезону
Модель Европейского парламента для молодежи впервые прошла на русском языке.
В Рийгикогу опробовали молодежную модель Европейского парламента
В Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки
Обновлено: 10.04
Мигранты на языковых курсах.
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
Макар Медведев.
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
За рубежом
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Эксперты.
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
Митинг у стен Кремля на Манежной площади.
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
Иллюстративая фотография.
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
Зюганов угощает медом.
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии