Tesla по капитализации обошла General Motors

Американская компания Tesla по итогам торгов на бирже стала самым дорогостоящим автопроизводителем в США. Ее капиталзация достигла 51 млрд долларов. Это больше, чем General Motors.

Tesla,специализирующаяся на выпуске электромобилей, в прошлом году произвела всего 76 тысяч машин и получила чистый убыток в размере почти 675 миллионов долларов. Однако на биржевых торгах компания обошла корпорацию General Motors по объему капитализации.

Стоимость акций принадлежащей Илону Маску компании по итогам закрытия сессии увеличилась более чем на 3% и ее рыночная капитализация достигла почти 51 миллиарда долларов — это на 64 миллиона долларов больше, чем показатель General Motors.

На прошлой неделе Teslа обошла по капитализации компанию Ford. Капитализация Tesla с начала года подскочила почти на 40%.