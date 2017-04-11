В Эстонии пройдет международная конференция на тему безопасности детей и молодежи ({{commentsTotal}})
В следующий понедельник, 17 апреля, в Таллинне пройдет международная конференция под названием "Как обезопасить жизнь детей и молодежи в Эстонии?"
На конференции со вступительной речью выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
С докладами выступят также министр социальной защиты Кайа Ива, генеральный прокурор Лавли Перлинг, актер Индрек Ояри.
Будут присутствовать зарубежные докладчики Вилли-Туре Мёрх и Пал Кристиан Бергстрём из Норвегии.
О детях из группы риска подискутируют директор Образовательной коллегии Маарьямаа Майре Реэст, основатель серии мероприятий Simple Session Марио Кальмре и менеджер по рекламным проектам Йоозеп Волькманн.
Редактор: Сергей Михайлов