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В Эстонии пройдет международная конференция на тему безопасности детей и молодежи ({{commentsTotal}})

Керсти Кальюлайд дает урок обществоведения в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе.
Керсти Кальюлайд дает урок обществоведения в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе. Автор: Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Разное
Разное

В следующий понедельник, 17 апреля, в Таллинне пройдет международная конференция под названием "Как обезопасить жизнь детей и молодежи в Эстонии?"

На конференции со вступительной речью выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

С докладами выступят также министр социальной защиты Кайа Ива, генеральный прокурор Лавли Перлинг, актер Индрек Ояри.

Будут присутствовать зарубежные докладчики Вилли-Туре Мёрх и Пал Кристиан Бергстрём из Норвегии.

О детях из группы риска подискутируют директор Образовательной коллегии Маарьямаа Майре Реэст, основатель серии мероприятий Simple Session Марио Кальмре и менеджер по рекламным проектам Йоозеп Волькманн.

Редактор: Сергей Михайлов



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