Актуальная камера 11.04.2017 (18:00)

Поход 16 апреля вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями ознаменует формирование нынешнего контура Эстонии, которое официально произошло 12 апреля 100 лет назад после объединения этих губерний. За репортажами с похода и другими праздничными мероприятиями следите на волнах "Радио 4" и в эфире ETV+.