По инициативе Ольги Ивановой в Таллинне обсудят проблему вывоза мусора

В этот четверг в столице состоится круглый стол, в котором примут участие представители как квартирных товариществ, так и представители Таллиннского центра бытовых отходов, чтобы вместе обсудить, каким образом осуществлять вывоз мусора после расторжения договора с фирмой АО BWM.

Встречу всех заинтересованных сторон организует депутат парламента, председатель группы поддержки квартирных товариществ Ольга Иванова (Центристская партия), сообщила во вторник, 11 апреля, пресс-служба центристской фракции Рийгикогу.

По словам политика, она прекрасно понимает крайнюю обеспокоенность представителей столичных квартирных товариществ.

"Больше всего обеспокоенность вызывает ликвидация большого скопления мусора, с которой не справилось предприятие, выигравшее конкурс. Понятно, что властям Таллинна пришлось расторгнуть договора, из-за чего теперь товариществам необходимо в кратчайшие сроки найти нового партнера," - сказала Иванова.

Председатель группы поддержки квартирных товариществ отметила также, что проблемы с вывозом мусора указывают на то, что парламенту необходимо принять закон, который бы позволял самоуправлениям покупать услуги по вывозу бытовых отходов у муниципальных предприятий.