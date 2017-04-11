В Тарту разыскивают поджигателя садовых домиков на окраине города

В дачном посёлке на окраине Тарту продолжаются пожары - на днях в огне сгорело сразу несколько садовых домиков. В полиции заявляют, что причина многочисленных возгораний - поджог, но подозреваемых пока не удалось найти.

Известный в народе под названием "Шанхай" садовый посёлок существует на окраине Тарту ещё с советских времён. Начиная с февраля этого года здесь произошло уже 8 пожаров - в огне погибло около двадцати самовольно возведённых садовых домиков и гаражей, сообщила во вторник, 11 апреля, итоговая информационная программа "Эхо дня", выходящая на волне "Радио 4".

Полиция, расследующая серию возгораний, уверена, что их причина - поджог.

"Во всех этих постройках отсутствовало электричество, следовательно, причина пожара - открытый источник огня. Это означает, что свою руку приложил злоумышленник. На данный момент ни одного подозреваемого не задержано", - говорит глава службы по предупредительной и производственной работе тартуской полиции Эрвин Теэсалу.

Постройки "Шанхая" находятся на муниципальной земле, и некоторое время назад Спасательный департамент направил городским властям письмо с предложением ликвидировать садовый посёлок.

Тартуские чиновники намерены предложить дачникам новые участки в том же районе осенью этого года, но, как отмечает глава отдела городского хозяйства Рейн Хаак, на предложенной территории не должно быть большого количества ограждений, затрудняющих обеспечение противопожарной безопасности.

"Сейчас мы занимаемся поиском земли, и когда найдём подходящий участок, то будем готовы также привести его в порядок. На этой территории не должно быть разделяющих участки заборов из жести, колючей проволоки и так далее - в крайнем случае, если будет необходимо защитить её от чужих, то можно поставить ограждение по внешнему периметру", - рассказал Хаак.

Впрочем, самих дачников, опрошенных репортером ERR, перспектива такого переезда явно не устраивает - большинство из них составляют пожилые люди, которым будет просто не под силу освоить новую землю.

Полиция ждёт любую информацию, которая может помочь установить личность поджигателя садовых домиков, по короткому номеру 110.