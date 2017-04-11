С 1 мая в Локса будут действовать новые цены на вывоз бытовых отходов. Рост цен весьма ощутимый. Если сейчас вывоз, например, мешка объемом до 100 литров стоит 10 центов, то через месяц цена будет 1,10 евро. То есть цена увеличится на 1000%.

Изменения цены касаются всех контейнеров объемом до 1,5 кубометров. Не изменится цена на контейнеры объемом до 2,5 кубометров и до 4,5 кубометров.

Вывозом мусора в городе занимается фирма Eesti Keskkonnateenused AS. Компания объяснила необходимость повышения цен ростом акцизов на топливо и увеличением затрат на рабочую силу. Поскольку за счет внутренних ресурсов она не может покрывать выросшие расходы, будет повышена цена услуги.

Нынешняя цена на вывоз мусора действует с ноября 2014 года.

С новыми ценами можно познакомиться на городском сайте и сравнить их с нынешними ценами там же.