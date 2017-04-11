Правительство прервало обсуждение бюджетной стратегии

Кабинет министров во вторник, 11 апреля, прервал выездное заседание по обсуждению бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.

Оно длилось на протяжении двух дней на мызе Сагади, что в Ляэне-Вирумаа, передает во вторник вечером ежедневная новостная программа ETV+ "Актуальная камера".

Помимо членов правительства на совещании присутствовали и председатели парламентских фракций трех коалиционных партий.

По словам министра финансов Свена Сестера, политики успели обсудить и экономические прогнозы, и многие статьи расходов будущей бюджетной политики. Запросов о дополнительном финансировании от министров поступает больше, чем может позволить себе государство, отметил глава минфина.

Конкретные цифры до достижения окончательных договоренностей Сестер называть отказался.

На основании бюджетной стратегии, которая должна быть готова не позднее конца апреля, министерства затем продолжат составление проекта госбюджета на 2018 год. Его правительство рассмотрит на кабинетных заседаниях осенью.

Документ предусматривает, что в Эстонии вырастут детские пособия, снизится социальный налог и увеличатся пособия на объединение местных самоуправлений.

Бюджетную стратегию правительство страны обновляет каждой весной. Это позволяет привести долгосрочные государственные финансовые планы в соответствие с изменениями в экономике и фискальной среде.