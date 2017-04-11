"Сельвер" вышел в финал чемпионата Эстонии по волейболу

В полуфинальной серии, которая проводится до трех побед одной из команд, "Сельвер" со счетом 3:1 обыграл команду "Пярну".

Путевку в финал таллиннцы оформили вечером во вторник, 11 апреля, когда в четвертом поединке полуфинальной серии обыграли пярнусцев на выезде - 3:0.

Две первые партии завершились со счетом 25:22 в пользу "Сельвера", а в третьем сете преимущество гостей было еще более заметным - 25:17.

"Сельвер" является действующим чемпионом страны. В прошлом году в финальной серии столичный клуб обыграл "Пярну" со счетом 4:3.

Нынешней весной наставник пярнусцев Аво Кеэль впервые за 11 лет остался за бортом финала. Два последних года подряд он выводил в финал команду "Пярну", а до этого девять лет к ряду боролся за "золото" вместе с "Сельвером".