Тартуская "Таммека" и "Пайде" вышли в полуфинал Кубка Эстонии по футболу

Во вторник, 11 апреля, определились первые два полуфиналиста Кубка Эстонии по футболу.

В Вильянди путевку в полуфинал разыграли местный "Тулевик" и тартуская "Таммека". Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в самой концовке второй дополнительной 15-минутки вышедший на замену Мартин Аасмяэ забил победный мяч в составе гостей.

В дополнительное время обе команды остались в меньшинстве - красные карточки получили Мартин Аллик ("Тулевик") и Мартин Йыги ("Таммека").

Во втором четвертьфинале сражались выступающий в первой лиге столичный "Калев" и представитель высшего дивизиона, команда "Пайде". Со счетом 3:0 победили пайдесцы.

В среду пройдут еще два четвертьфинальных поединка. "Нымме Калью" на своем стадионе в Хийу примет "Инфонет", а любительская команда "Нарва Юнайтед" (четвертый по силе дивизион) дома сразится с "Курессааре" (первая лига).

В прошлом году Кубок Эстонии выиграла таллиннская "Флора".