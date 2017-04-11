Актуальная камера 11.04.2017 (20:00)

Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы
Поход 16 апреля вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями ознаменует формирование нынешнего контура Эстонии, которое официально произошло 12 апреля 100 лет назад после объединения этих губерний. За репортажами с похода и другими праздничными мероприятиями следите на волнах "Радио 4" и в эфире ETV+.
Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме считает, что таллиннский Горхолл необходимо снести, а продвигаемый Центристской партией план многомиллионных инвестиций в его реконструкцию говорит о том, что власть центристов в Таллинне и на Тоомпеа опасна для эстонских налогоплательщиков.
Кабинет министров во вторник, 11 апреля, прервал выездное заседание по обсуждению бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.