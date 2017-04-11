В среду воздух в Эстонии прогреется до 9 градусов ({{commentsTotal}})
В ночь на среду в Эстонии ожидаются заморозки, но днем воздух прогреется до 9 градусов.
Ночью облачно с прояснениями. Во многих местах небольшие осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. К утру облачность уменьшится и осадки маловероятны. Ветер северо-западный, западный 4-10, на побережье порывы 14 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C.
Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Вечером к юго-западу Эстонии подойдет новая порция осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с, вечером на островах сменится юго-восточным, восточным. Температура воздуха 4..9°C.
Источник: "АК" (ETV+)