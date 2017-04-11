Вопрос увеличения финансирования здравоохранения остается открытым

На состоявшемся во вторник, 11 апреля, обсуждении государственной бюджетной стратегии кабинет министров так и не пришёл к единому мнению, передает "Актуальная камера" (ETV+).

Напомним, ранее сотрудники медицинской сферы отказались подписывать новый коллективный договор до тех пор, пока не будут выполнены два условия: рост зарплат с 1 апреля и увеличение финансирования сектора. Последний нуждается в дополнительных средствах, это примерно 200 миллионов евро.

По данным "АК", здравоохранение Эстонии получит дополнительные средства, согласовать остается лишь объем финансирования.