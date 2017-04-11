К взрывам у автобуса с дортмундской "Боруссией" могут быть причастны исламисты

Рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", которая ехала на поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, во вторник вечером произошла серия взрывов. Анонимная записка, обнаруженная на месте происшествия, свидетельствует об исламском следе. Эксперты предупреждают, что автор записки, возможно, пытается направить следствие по ложному пути.

Произошло три взрыва, когда автобус немецкого футбольного клуба отъезжал от отеля, где были размещены спортсмены. В результате ранение получил центральный защитник, испанец Марк Бартра. Кроме того, полицейский, который на мотоцикле сопровождал автобус с футболистами на стадион, получил акустическую травму уха из-за взрывов и был в шоковом состоянии.

Как сообщают немецкие СМИ, Бартра доставлен в больницу, передает Би-би-си.

"В результате взрывов Бартра получил ранение. В настоящее время он находится в больнице. Скорого и полного выздоровления тебе, Марк", — говорится в сообщении пресс-службы "Боруссии".

Вратарь немецкого клуба, швейцарский футболист Роман Бюрка находился в автобусе вместе с другими спортсменами, когда произошли взрывы. "Мы выехали из отеля в 19:15, поехали вниз по небольшой улице. Автобус как раз повернул на главную улицу, когда произошел сильнейший хлопок – настоящий взрыв", – рассказал Бюрка в интервью швейцарскому изданию Blick. По его словам, он сидел на последнем ряду в автобусе рядом с пострадавшим защитником Марком Бартрой, которого ранило осколками заднего стекла, выбитого взрывной волной.

Автобус "Боруссии" направлялся на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Начало поединка было намечено на 21:45 по восточноевропейскому времени.

Однако теперь дата изменена — игра состоится 12 апреля. Правоохранители усилят меры безопасности.

Следствие проверяет исламистский след в нападении на автобус "Боруссии" в Дортмунде

В признательной записке, найденной на месте взрывов у автобуса "Боруссии", речь идет о теракте на рождественском базаре в Берлине, а также об операции немецких самолетов Tornado в Сирии, передает dw.com.

Следствие изучает исламистский след атаки на автобус дортмундской футбольной команды "Боруссия", сообщают в среду, 12 апреля, немецкие СМИ. По информации газет Süddeutsche Zeitung и Die Welt, телеканалов NDR и WDR, а также агентства dpa, признательная записка, найденная на месте взрывов у автобуса, начинается словами "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного".

В письме упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства".

Поэтому с настоящего момента спортсмены и другие известные личности "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в смертном списке "Исламского государства". Авторы письма заявляют, что список будет действовать до тех пор, пока немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.

Эксперты призывают не делать поспешных выводов

По мнению экспертов, участвующих в расследовании нападения на автобус клуба "Боруссия", пока еще рано давать однозначную оценку найденной неподписанной записке и следует быть крайне осторожными из-за необычности случая. Допускается и версия того, что настоящий преступник пытается направить следствие по ложному следу, указывает агентство Reuters.

В то же время, как сообщает dpa, следствие проверяет подлинность второго признательного послания, написанного, возможно, в левацких кругах. По информации агентства, поздно вечером 11 апреля в интернете было опубликовано письмо, составленное в стиле объединения левацких, леворадикальных и левых автономных группировок Antifa. В нем утверждается, что нападение совершено на автобус футбольной команды как символ политики "Боруссии".

Расследование нападения взяла на себя Федеральная прокуратура Германии, говорится в заявлении ведомства, опубликованном утром 12 апреля.