Перед матчем Лиги чемпионов рядом с автобусом дортмундской "Боруссии" прогремел взрыв

Рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" во вторник вечером произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник дортмундской команды Марк Бартра. Поединок 1/4 финала между "Боруссией" и "Монако" перенесен на среду.

Как сообщают немецкие СМИ, Бартра доставлен в больницу. На месте происшествия работает полиция, пока у нее нет информации о том, кто мог устроить взрыв, передает Би-би-си.

Вместе с тем, как пишет портал "Чемпионат. ком" со ссылкой на пресс-службу клуба, в результате взрыва никто из футболистов не пострадал.

"Бомба взорвалась у нашего автобуса. Игроки находятся в безопасности. Никакой опасности на стадионе нет. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. В данный момент на стадионе находится служба безопасности. Подробности будут позже", — говорится в сообщении пресс-службы "Боруссии".

Автобус "Боруссии" направлялся на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Начало поединка было намечено на 21:45 по восточноевропейскому времени.

Однако теперь дата изменена — игра состоится 12 апреля.