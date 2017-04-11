Перед матчем Лиги чемпионов рядом с автобусом дортмундской "Боруссии" прогремели взрывы

Рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" во вторник вечером произошла серия взрывов, в результате которых пострадал защитник дортмундской команды Марк Бартра. Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Боруссией" и "Монако" перенесен на среду.

Произошло три взрыва, когда автобус немецкого футбольного клуба отъезжал от отеля, где были размещены спортсмены. В результате ранение получил центральный защитник, испанец Марк Бартра. Кроме того, полицейский, который на мотоцикле сопровождал автобус с футболистами на стадион, получил акустическую травму уха из-за взрывов и был в шоковом состоянии.

Как сообщают немецкие СМИ, Бартра доставлен в больницу, передает Би-би-си.

"В результате взрывов Бартра получил ранение. В настоящее время он находится в больнице. Скорого и полного выздоровления тебе, Марк", — говорится в сообщении пресс-службы "Боруссии".

Автобус "Боруссии" направлялся на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Начало поединка было намечено на 21:45 по восточноевропейскому времени.

Однако теперь дата изменена — игра состоится 12 апреля. Правоохранители усилят меры безопасности.

Пока расследование проводится по подозрению в покушении на убийство

На месте взрывов в Дортмунде у автобуса футбольной команды "Боруссия" была обнаружена записка, составитель или составители которой берут на себя ответственность за случившееся, сообщила на пресс-конференции представитель прокуратуры. Она отказалась раскрывать содержание записки, заявив, что правоохранители изучают находку, передает dw.com. В прокуратуре уточнили, что рассматривают все возможные версии произошедшего, но пока ничто не указывает на то, что случившееся следует квалифицировать как теракт. На данный момент расследование проводится по подозрению в покушении на убийство.

При этом власти исходят из того, что это была намеренная атака на команду "Боруссия", заявил глава полиции Дортмунда Грегор Ланге.

На месте происшествия был также обнаружен еще один подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. Правда, позднее полиция сообщила, что это оказался мусор. Сейчас следователи проверяют все улики, однако детали происшествия пока неизвестны.

Вратарь немецкого клуба, швейцарский футболист Роман Бюрка находился в автобусе вместе с другими спортсменами, когда произошли взрывы. "Мы выехали из отеля в 19:15, поехали вниз по небольшой улице. Автобус как раз повернул на главную улицу, когда произошел сильнейший хлопок – настоящий взрыв", – рассказал Бюрка в интервью швейцарскому изданию Blick. По его словам, он сидел на последнем ряду в автобусе рядом с пострадавшим защитником Марком Бартрой, которого ранило осколками заднего стекла, выбитого взрывной волной.