При проверке посылок в центре сортировки почты Omniva обнаружили наркотики

В ходе совместной операции Налогово-таможенного департамента (MTA) и Департамента полиции и погранохраны (PPA) по проверке посылок, прибывающих в центр сортировки почты Omniva на улице Палласти, было обнаружено около 20 грамм наркотиков.

Среди посылок были найдены один грамм гашиша и 17 граммов экстази, пишет Postimees.

В 2016 году Налогово-таможенный департамент раскрыл более 600 случаев отправки по почте или с курьерами наркотиков из-за рубежа, что в два раза больше, чем в 2014 и в 2015 годах.

В этом году, за первые два месяца уже обнаружено 15 посылок, в отношении которых возникли подозрения, что внутри находятся наркотики. За последние три месяца выявлено 250 посылок, в которых предположительно находились психотропные препараты.