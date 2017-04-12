Прокуратура выяснит неплатежеспособность Cherry.ee в рамках уголовного расследования

Пыхьяская окружная прокуратура завела уголовное дело, чтобы выяснить причины неплатежеспособности закрытого год назад сайта по продаже ваучеров Cherry.ee

Об этом ходатайствовала присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс, которая представляет интересы почти 130 пострадавших от деятельности фирмы Cherry, которые потеряли более 115 000 евро, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Ekspress.

Адвокат видит в деятельности руководства Cherry мошенничество, причину неплатежеспособности и предпочтение одних кредиторов другим.

"Я бы очень хотела увидеть выписки с банковского счета, так как они показывают, что происходило на самом деле", – сказала адвокат, добавив, что Cherry должна была закончить деятельность намного раньше, когда стало хронически не хватать оборотных средств.

Руководители фирмы Cherry Андрес Суси м Прийт Томп считают, что сделали все возможное, чтобы спасти бизнес и деньги клиентов.

Долги Cherry составляют 1,1 млн евро, из которых приблизительно половина – перед торговцами, вторая половина – обязательства по кредитам. У владельцев ваучеров требований к Cherry не могло быть, так как Cherry была всего лишь рыночной площадкой.

Для проведения процедуры банкротства у предприятия не хватило денег и фирма была ликвидирована.