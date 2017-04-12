Власти Силламяэ просят у EAS 3,3 млн евро на строительство променада

Если ходатайство в рамках программы "Усиление конкурентоспособности регионов" будет удовлетворено, то доля самофинансирования города в ближайшие четыре года составит около 15% от общей суммы проекта, то есть примерно 500 000 евро.

Приступить к строительству можно будет в 2018 году. По задумке проектировщиков, будущий променад станет важным городским объектом, который не только соединит две части побережья вдоль реки Сытке, но и расширит дальнейшие возможности использования прибрежной территории.

Решение по проекту EAS должен вынести к августу.