Жители таллиннской улицы Тёэстузе остались без электричества из-за возгорания на подстанции

Генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу отмечает в свежем ежегоднике КаПо, что в прошлом году как в Эстонии, так и в мире, на всех уровнях пришли к пониманию, что резкому развитию соцмедиа сопутствует влияние, предвидеть которое в полной мере ранее было невозможно.