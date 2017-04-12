Жители улицы Тёэстузе остались без электричества из-за возгорания на подстанции ({{commentsTotal}})
В ночь на среду, 12 апреля, на подстанции на улице Тёэстузе загорелось распределительное устройство низкого напряжения, часть столичного района Пыхья-Таллинн осталась без электричества.
Спасательный департамент потушил пожар в 2:40, из-за пожара без электричества остались 514 клиентов на улице Тёэстузе, передает Postimees.
Elektrilevi обещает, что у большинства клиентов электричество будет восстановлено в течение полутора часов. Последние домохозяйства подключат к сети к 14 часам, когда будут закончены ремонтные работы.
Редактор: Ирина Киреева