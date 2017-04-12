Нейвельт: бюрократия в Эстонии разрастается как сорняк

Предприниматель Индрек Нейвельт считает, что государство душит бюрократией компании, из-за чего все более-менее нормальные предприниматели увозят свои фирмы из Эстонии.

«У нас действуют все экономические законы Евросоюза. Их принимают в Брюсселе и оставляют странам ЕС некоторые зазоры – сами смотрите, как организовать. Наши чиновники перекрывают краны как только могут», – сказал Нейвельт в интервью Eesti Ekspress, передает ERR Uudised.

По его словам, эстонские фирмы становятся с каждым днем умнее и опытнее, но государство доверяет предпринимателям все меньше и считает, что что их надо больше направлять и контролировать.

"Капитал, люди – все движется и не по примеру Северной Кореи, а США, где больше свободы. От Северной Кореи люди бегут. А что мы делали: постоянно уверенно двигались в направлении Северной Кореи. Под управлением либералов. Поэтому у нас нет никакого развития", – отметил Нейвельт.

По его мнению, надо делать наоборот – если в Евросоюзе выпускают какое-то правило, то надо настолько открыть краны, насколько то возможно. "Дадим максимальную свободу. Тогда будет развитие", – сказал он.

Эстонией руководят чиновники, которые получают распоряжения из Брюсселя, но Брюссель ничему не научился после брексита. "Все обвиняют англичан. На самом деле они были правы. Почему Евросоюз должен регулировать мощность пылесоса? По-моему, не должен", – отметил он.