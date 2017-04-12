В четверг в Хааберсти будет работать "Правовая аптека"

В четверг с 10 до 14 часов в центре досуга Хааберсти (на улице Эхитаяте, 109) можно будет получить бесплатную юридическую помощь в рамках "Правовой аптеки", организованной Союзом юристов Эстонии в сотрудничестве с Таллиннской городской управой.

Консультации будут даваться по вопросам семейного права, востребования алиментов, наследственного права, нотариальных сделок, прожиточных пособий, закона о трудовом договоре, рассмотрения трудовых споров, деятельности квартирных товариществ (в том числе по жалобам на эту деятельность), применения исполнительного производства, административного права и споров с муниципальной полицией, защиты потребителя, налогового права, обращения в суд, оформления документов, связанных с местным самоуправлением, договорного и обязательственного права.

Прием будет проходить без предварительной регистрации, в порядке живой очереди. Консультации дают на эстонском и русском языках.