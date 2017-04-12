Нарвские власти грозятся снести рынок "Энергия"

Городская управа Нарвы дала собственникам киосков на рынке "Энергия" месяц на представление документов, подтверждающих право собственности, действующее разрешение на эксплуатацию и местонахождение киосков. Если к 8 мая данных не будет, в управе рассмотрят вариант принудительного сноса безобразных строений.

Солнечным утром, 9 апреля, белый микроавтобус, маневрируя между дорожными колдобинами и хаотично расположенными киосками, больше половины которых заколочены, сдавал назад, чтобы подъехать к торговой точке на рынке "Энергия" и разгрузить товар. Легкие порывы весеннего ветера поднимали небольшие клубы песка и пыли, но в целом территория рынка, открывшаяся корреспонденту rus.err.ee, была убрана. Продавцы натирали потрескавшиеся стекла своих стареньких киосков, отмывая зимний налет грязи.

Редкие покупатели, в основном пенсионеры, целенаправленно шли к той или иной торговой точке, делали нехитрые покупки — хлеб, молоко, картошка, куриные ножки — и быстро уходили с рынка. Гомона, движения, переклички торговцев — той суеты, которой обычно отличаются живые рынки и ярмарки, здесь не наблюдалось.

"Впервые слышим, что наши киоски хотят снести", - удивлялись торговцы, узнав, что такой вариант рассматривают городские власти. И хотя они в целом согласны с тем, что рынок надо приводить в порядок, привлекать на него новых торговцев, устраивать ярмарки, беспокойство за свое будущее читалось в их уставших глазах. "А что будет с нами? Где мы найдем работу? Что будет дальше?" - такие вопросы задавали продавцы.

Более 10 лет нарвские власти не могут призвать собственника территории, фирму Alvel Ventures, к ответственности, чтобы тот навел порядок на рынке, расположенном в центре города. Власти хотят видеть на этом месте современный рынок, как было записано в договоре о продаже недвижимости, а не старые разваливающиеся киоски и покосившиеся навесы.

"Будем добиваться порядка. Надо с чего-то же начинать. Пусть представят нам подтверждающие право собственности документы. Там часть киосков на городской земле стоит без всякого разрешения, без договора аренды. Но решение управы предоставить документы касается не только киосков на городской земле, а всех строений на рынке", - сказала порталу rus.err.ee директор Хозяйственного департамента Нарвы Елена Скулачева.

По ее словам, таким образом город хочет добиться того, чтобы территорию рынка привели в порядок: "Если к 8 мая не представят документы, будем решать, что делать. Если нам разрешать снести — снесем. Там все надо убирать — и киоски, и навесы. Все ужасное на самом деле. Пусть (Александр) Куксов (владелец рынка) приведет все в порядок и сам снесет и поставит аккуратные лотки для торговли. То, что он нам когда-то обещал сделать".

В 2005 году город продал здания гаражей и склада, которые располагались на территории нынешнего рынка, фирме Kinnisvarakapitali AS, которую власти обязали оборудовать здесь современный рынок. В 2006 году эта фирма приватизировала и землю, пообещав инвестировать более миллиона евро в торговых площадей. В июле 2007-го она перепродала территорию фирме Alvel Ventures OÜ вместе с обязательством по инвестициям.

Через год случился мировой финансовый кризис, и о строительстве современного рынка никто уже не помышлял. Сроки выполнения обязательств постоянно переносились. В итоге, в 2014 году нарвская горуправа, устав ждать выполнения обещаний, выписала фирме штраф на 38 000 евро. Штраф не был уплачен. В 2016 году последовал другой штраф, почти на 74 000 евро, который в городскую казну также не поступил. Осенью прошлого года горуправа Нарвы подала иск в суд, решение по нему еще не вынесено.

Как объяснил владелец фирмы Alvel Ventures OÜ Александр Куксов, действительно, подписывая договор, он обязался инвестировать миллион евро. "Тогда была другая ситуация в экономике, был проект, банк давал кредит, но все рухнуло из-за кризиса. Я не отказывался приводить рынок в порядок, но просил снять эти обязательства по инвестициям. Новый магазин Maxima напротив торгового центра Fama, например, построили за 780 000 евро, а с меня требуют больше миллиона на рынок. Это нормально? Все кричат, что Куксов обогатился. Но у меня только проблемы с этим рынком".

"Я не ищу виновных, но последовательности властей тоже не вижу, - продолжает он, - Договариваемся, потом приходят другие люди, говорят, что проект не нравится и применяют против нас санкции. При этом тех, кто получил недвижимость от города за копейки, не трогают. Владелец "гробовой" (здание на Рауа, 3 около Липовой ямки - прим. ред.), например, тоже не выполнил обязательств по инвестициям. Я не против штрафов, но каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Может, стоит сперва штрафовать халявщиков".

По мнению Куксова, желание властей снести киоски ничего не изменит - только на улице прибавится бомжей и в управу пойдут люди просить пособия. "Плохо или хорошо, но здесь работает около 50 человек (по данным горуправы, на рынке числится 23 киоска — прим. ред.). Хотят сносить, пусть сносят. Будет еще одно пустое поле в городе. Было бы понятно, если бы они (власти) сказали — киоски сносим, но параллельно открыли бы новый рынок. А так, где будут продавать излишки со своих огородов пенсионеры? На улицах города. Это украсит город?".

Как будет развиваться ситуация с рынком "Энергия" сейчас предсказать сложно, но в Нарве еще не было прецедентов принудительного сноса частных строений.