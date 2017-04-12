Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге

С 12 апреля автобусы Lux Express будут прибывать и отправляться только с городского автовокзала. Возле Балтийского вокзала остановки больше не будет.

"Решение принято в связи с тем, что инфраструктура автовокзала соответствует современным требованиям по обеспечению безопасности пассажиров на международных автобусных маршрутах, - пояснил гендиректор российского представительства Lux Express Group Райт Реммель. - Все наши клиенты, купившие билеты на автобусы в Петербург и обратно, проинформированы об этих изменениях лично сотрудниками компании".

Время отправления всех рейсов с автовокзала не изменилось.

Автобусный вокзал в Петербурге находится на наб. Обводного канала, дом 36. До ближайших станций метро - "Лиговский проспект" (линия 4) и "Обводной канал" (линия 5) - приблизительно полкилометра.

До автовокзала идут городские автобусы №76,15,74 - остановка "Автобусный вокзал" и трамваи №25, 49 - остановка "наб. Обводного канала".

Напомним, что в январе нынешнего года у российской дочерней компании Lux Express ЗАО "Евролайнс" возникли проблемы с Ространснадзором, тогда из-за небольших технических неполадок у некоторых автобусов, была временно приостановлена международная лицензия. Так же упоминалось, что автобусы фирмы останавливаются возле Балтийского вокзала, где остановки нет.