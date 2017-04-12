КаПо: прокремлевские силы планируют создать в Европе новый медиацентр с участием Baltija.eu

Прокремлевский альянс планирует создать в Европе русскоязычный медиацентр, то есть сеть, производящую и распространяющую новости, и единую мультимедийную платформу, сообщает Полиция безопасности (КаПо) в своем свежем ежегоднике.

В надежде на большие деньги порталы Baltija.eu (Александр Корнилов), Bfro.be (Бельгия, руководитель Сергей Петросов) и Russkoepole.de (Германия, руководитель Юрий Еременко) в сотрудничестве планируют создать новый медиацентр, объединяющий российских пропагандистов, передает ERR Uudised.

Руководители этих порталов заключили между собой в Брюсселе в ноябре 2015 года соглашение в рамках так называемого пилотного проекта "для борьбы с инфовойной западных стран против России", говорится в ежегоднике.

По версии издания, Петросов и Еременко уже сейчас активно действуют в (соц)медиа, в том числе во многих виртуальных группах или общинах, объединяющих проживающих в ЕС прокремлевски настроенных людей.

КаПо отмечает, что Петросов неоднократно подчеркивал необходимость усилить сотрудничество и обмен информацией между прокремлевски настроенными людьми. Проект обосновывали тем, что ЕС и США создают и развивают институты и медиаресурсы, цель которых – заручиться расположением русскоязычных жителей, то есть сильнее интегрировать их в общество страны, где они живут.

Внешне медиацентр выглядел бы как децентрализованная сеть, в которую войдут русскоязычные новостные порталы, действующие в странах ЕС, которые будут добавлять свои новости на платформу центра в интернете, чтобы другие участники альянса могли их использовать и распространять.

Медиацентр хотят зарегистрировать как международное некоммерческое объединение, это должно защитить проект и его участников от давления властей стран ЕС.

При финансировании проекта исходят из того, что он ни в коем случае не должен иметь видимую связь с Россией, то есть в качестве финансового источника предполагают создание в стране фонда, капитал которого будут создавать иностранные предприниматели и инвесторы, а контрольный пакет мог бы принадлежать инвесторам, связанным с Россией. Взамен инвесторам будут предлагать рекламу.

В дальнейшем членам прокремлевского медиацентра хотят создать возможность ходатайствовать о частичном или полном субсидировании расходов на зарплату работников, но получить их смогут только те, кто выполнит поставленные задачи.

Региональная редакция будет находиться и в Таллинне

Штаб-квартира медиацентра будет находиться в Брюсселе, офис и рекламное агентство – в Германии в Эрфурте, а также офис и региональная редакция – в Таллинне.

Кремль стремится все больше использовать интернет и соцмедиа в своем давлении на страны Запада и в том числе - на Эстонию, но речь не идет о том, чтобы идти в ногу со временем и использовать новейшие технологии – все гораздо дешевле, отмечается в ежегоднике.

Российские медиапроекты создаются для того, чтобы влиять на русскоязычных жителей за пределами России и на политику стран их проживания. И хотя желаемого результата они зачастую не достигают, от новых попыток запуска этих проектов Кремль не отказывается – скорее, пытается двигаться дальше за счет их большей консолидации.

Полиция безопасности также утверждает в ежегоднике, что в 2016 году у прокремлевских проектов, направленных против Эстонии, были проблемы с финансированием.