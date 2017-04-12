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Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге ({{commentsTotal}})

Цветы и свечи в память о погибших у станции метро
Цветы и свечи в память о погибших у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. Автор: TASS/Scanpix
За рубежом
За рубежом

В больнице Санкт-Петербурга умер еще один пострадавший при теракте в метро. Общее количество жертв достигло 15 человек, включая террориста-смертника, заявила вице-губернатор города Анна Митянина.

Имя погибшего не сообщается, он находился на лечении в клинике Военно-медицинской академии, пишет Интерфакс. По данным на 4 апреля, там оставались 9 пострадавших.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 15 человек, более 50 получили ранения. Пострадавшими в результате теракта признаны 102 человека.

Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

По делу о теракте задержаны восемь человек. У них дома нашли детали взрывных устройств и оружие. Сами задержанные свою вину отрицают.

Редактор: Ирина Киреева



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