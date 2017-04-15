ФОТО: столетие эстонского фигурного катания отметили гала-представлением в Тондираба

В субботу, 15 апреля, эстонское фигурное катание отметило свое столетие большим гала-представлением на катке Тондираба. На мероприятии выступила и многократная чемпионка Эстонии Елена Глебова.

В Тондираба выступили воспитанники самых больших спортшкол Эстонии и лучшие спортсмены — Елена Глебова, Виктор Романенко, Ирина Шторк — Таави Ранд, а также молодые фигуристы.

В феврале 1917 года впервые прошел чемпионат Эстонии, именно с этого события и началась история эстонского фигурного катания.

Специально к столетнему юбилею была выпущена почтовая марка, презентация которой прошла в рамках гала-представления.

С тем, как выглядело фигурное катание на заре его развития, можно ознакомиться в подборке видеоматериалов на странице оргкомитета по подготовке празднования столетия фигурного катания в Эстонии в соцсети Facebook.