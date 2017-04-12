Обвиняемого по делу об аварии с тремя погибшими в Ида-Вирумаа будут судить летом

28-летний Яан Пийм, обвиняемый в ДТП с тремя погибшими в волости Азери в Ида-Вирумаа, предстанет перед судом летом.

Вируский суд на предварительном слушании по делу об аварии с тремя погибшими назначил слушание над обвиняемым Яаном Пиймом на 5-9 июня, а также на 20 и 21 июня, сообщила пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Согласно обвинению, 30 июля прошлого года в 20:59 на 125-м километре шоссе Таллинн-Нарва управляющий автомобилем Пийм, поворачивая направо при выезде на главную дорогу с заправки Olerex в Азери, потерял управление. Заднюю часть BMW вынесло на встречную полосу, автомобиль столкнулся с двигающимся по направлению от Нарвы пассажирским автобусом.

В результате аварии два пассажира BMW — 20-летняя девушка и 21-летний мужчина — погибли на месте. Водителя BMW и еще одну пассажирку — 21-летнюю девушку — доставили в больницу, где девушка скончалась из-за полученных травм.