Медработники Эстонии созвали забастовочный комитет

Три профсоюза работников сферы здравоохранения Эстонии созвали в среду во второй половине дня забастовочный комитет.

"Согласно данному работникам здравоохранения обещанию правительство должно было принять решение об увеличении финансирования не позднее вчерашнего дня (вторника - прим. ред.). Этого не произошло", – сообщил представитель союза врачей.

В связи с этим в среду соберется забастовочный комитет медработников.

Комитет созывают союз врачей, профсоюз работников здравоохранения и союз медсестер.