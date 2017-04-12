rus.err.ee

Медработники созвали забастовочный комитет ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Три профсоюза работников сферы здравоохранения Эстонии созвали в среду во второй половине дня забастовочный комитет.

"Согласно данному работникам здравоохранения обещанию правительство должно было принять решение об увеличении финансирования не позднее вчерашнего дня (вторника - прим. ред.). Этого не произошло", – сообщил представитель союза врачей.

В связи с этим в среду соберется забастовочный комитет медработников.

Забастовочный комитет созывают союз врачей, профсоюз работников здравоохранения и союз медсестер.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Автобусы Lux Express.Автобусы Lux Express.
Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
КаПо: прокремлевские силы планируют создать в Европе новый медиацентр с участием Baltija.eu
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Из прибывших в Эстонию по квоте беженцев постоянную работу смогли найти пятеро мужчин
Предварительное слушание по делу о смертельной аварии в Ида-Вирумаа.Предварительное слушание по делу о смертельной аварии в Ида-Вирумаа.
Обвиняемого по делу об аварии с тремя погибшими в Ида-Вирумаа будут судить летом
Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.

Нарвские власти грозятся снести рынок "Энергия"

Городская управа Нарвы дала собственникам киосков на рынке "Энергия" месяц на представление документов, подтверждающих право собственности, действующее разрешение на эксплуатацию и местонахождение киосков. Если к 8 мая данных не будет, в управе рассмотрят вариант принудительного сноса безобразных строений.

Выставка "Eesti autonoomia 100".Выставка "Eesti autonoomia 100".
В библиотеке ТУ открылась выставка, посвященная 100-летию автономии Эстонии
При проверке посылок в центре сортировки почты Omniva обнаружили наркотики
Перед матчем Лиги чемпионов рядом с автобусом дортмундской "Боруссии" прогремели взрывы
Обновлено: 14:12 
Мнение / Интервью
Нейвельт: бюрократия в Эстонии разрастается как сорняк

Предприниматель Индрек Нейвельт считает, что государство душит компании бюрократией, из-за чего все нормальные предприниматели уводят свои фирмы из Эстонии.

Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
"Политрулет": внефракционный Пай, "бездымные" старейшины и "ленинское" бревно
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла
ИДА-ВИРУМАА
Силламяэ.Силламяэ.
Власти Силламяэ просят у EAS 3,3 млн евро на строительство променада
Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.
Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин получил возможность досрочно выйти на свободу
Дом попечения в Нарве.Дом попечения в Нарве.
Канцлер права нашла в Нарвском доме попечения нарушения
Жители Нарва-Йыэсуу к опросу отнеслись довольно пассивно.Жители Нарва-Йыэсуу к опросу отнеслись довольно пассивно.
Жители Нарва-Йыэсуу не дали согласия на объединение с Силламяэ
Зона отдыха Эккекюла в Нарве, в которой было обнаружено тело 14-летней Дарьи.Зона отдыха Эккекюла в Нарве, в которой было обнаружено тело 14-летней Дарьи.
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи отрицает в суде свою вину
Обновлено: 10.04
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Полиция предупреждает: телефонные мошенники пытаются выудить личные данные
"Они тащили его из самолета как тряпичную куклу"."Они тащили его из самолета как тряпичную куклу".
Пассажира United Airlines силой выволокли из салона самолета - соцсми взорвались негодованием
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Из Эстонии выехал 31 беженец
Обновлено: 11:39 
ЗА РУБЕЖОМ
Цветы и свечи в память о погибших у станции метро Цветы и свечи в память о погибших у станции метро
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Флаг Черногории.Флаг Черногории.
Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО
Российские саперы в Алеппо.
Двое российских военнослужащих погибли в Сирии
Главы МИД
"Большая семерка" не пришла к консенсусу о новых санкциях против России
Иллюстративная фотография.
Криворожская ТЭС на Украине остановлена из-за дефицита угля
При теракте в Стокгольме погибли 4 человека.
Подозреваемый в стокгольмском теракте признал вину
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Медработники созвали забастовочный комитет

Три профсоюза работников сферы здравоохранения Эстонии созвали в среду во второй половине дня забастовочный комитет.

Арнольд Синисалу.Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
На Сааремаа водитель пикапа заснул за рулем
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Вопрос увеличения финансирования здравоохранения остается открытым
Полиция не сомневается, что речь идет о поджогах.Полиция не сомневается, что речь идет о поджогах.
В Тарту разыскивают поджигателя садовых домиков на окраине города
Обновлено: 11.04
Новый гендиректор НТД Валдур Лайд.Новый гендиректор НТД Валдур Лайд.
Бывший глава Elion встанет у руля Налогово-таможенного департамента
Правительство прервало обсуждение бюджетной стратегии
ЭКОНОМИКА
Портал Cherry.Портал Cherry.
Прокуратура выяснит причины неплатежеспособности Cherry.ee в рамках уголовного дела
Производитель электромобилей Tesla стал самой дорогой компанией США в своем сегменте.Производитель электромобилей Tesla стал самой дорогой компанией США в своем сегменте.
Tesla по капитализации обошла General Motors
11.04
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
11.04
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
11.04
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
10.04
В этом году Selver откроет в Таллинне и Лаагри пять новых магазинов
10.04
Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6%
СПОРТ
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии
Кубок Эстонии по футболу.Кубок Эстонии по футболу.
Тартуская "Таммека" и "Пайде" вышли в полуфинал Кубка Эстонии по футболу
Волейболисты
"Сельвер" вышел в финал чемпионата Эстонии по волейболу
Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.
Ушел из жизни бывший президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Швейцарии
Альгимантас Бряунис решил покинуть не только Силламяэ, но и Эстонию.
Силламяэский "Калев" остался без главного тренера
Кирсан Илюмжинов.Кирсан Илюмжинов.
Кирсан Илюмжинов остался главой FIDE
Фигурное катание.Фигурное катание.
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
Макар Медведев.Макар Медведев.
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
КУЛЬТУРА
Японский музыкант Pikotaro.Японский музыкант Pikotaro.
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.
В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок
Выставка Выставка
В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской
В фильме В фильме
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В четверг в Хааберсти будет работать "Правовая аптека"
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Жители таллиннской улицы Тёэстузе остались без электричества из-за возгорания на подстанции
Телеведущий Мати Тальвик отметил 75-й день рождения на рабочем месте
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
По инициативе Ольги Ивановой в Таллинне обсудят проблему вывоза мусора
Керсти Кальюлайд дает урок обществоведения в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе.Керсти Кальюлайд дает урок обществоведения в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе.
В Эстонии пройдет международная конференция на тему безопасности детей и молодежи
Совместный эфир R4 и ETV+
Последние новости
14:18
Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии
14:12
Перед матчем Лиги чемпионов рядом с автобусом дортмундской "Боруссии" прогремели взрывы Обновлено
14:12
В библиотеке ТУ открылась выставка, посвященная 100-летию автономии Эстонии
13:32
Медработники созвали забастовочный комитет
13:31
Обвиняемого по делу об аварии с тремя погибшими в Ида-Вирумаа будут судить летом
12:36
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
12:21
КаПо: прокремлевские силы планируют создать в Европе новый медиацентр с участием Baltija.eu
12:14
Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге
11:58
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
11:20
Нарвские власти грозятся снести рынок "Энергия"
10:58
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
10:17
В четверг в Хааберсти будет работать "Правовая аптека"
09:59
Нейвельт: бюрократия в Эстонии разрастается как сорняк
09:16
Жители таллиннской улицы Тёэстузе остались без электричества из-за возгорания на подстанции
Радио 4
Полезно знать
Топ читаемости
11.04
Из Эстонии выехал 31 беженец Обновлено
11.04
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы
11:58
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
11.04
Жители Нарва-Йыэсуу не дали согласия на объединение с Силламяэ
11.04
Полиция предупреждает: телефонные мошенники пытаются выудить личные данные
11.04
Канцлер права нашла в Нарвском доме попечения нарушения
11.04
Пассажира United Airlines силой выволокли из салона самолета - соцсми взорвались негодованием
07:27
При проверке посылок в центре сортировки почты Omniva обнаружили наркотики
12:14
Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге
11.04
СМИ: деньги государства на помощь инвалидам закончились еще в январе
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 11.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Весна в Эстонии еще не набрала обороты.
В среду воздух в Эстонии прогреется до 9 градусов
Эстония
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Вопрос увеличения финансирования здравоохранения остается открытым
Полиция не сомневается, что речь идет о поджогах.
В Тарту разыскивают поджигателя садовых домиков на окраине города
Обновлено: 11.04
Арво Сарапуу.
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
Пярнуский пляжный слон возвращается на традиционное место.
В Пярну началась подготовка к курортному сезону
Модель Европейского парламента для молодежи впервые прошла на русском языке.
В Рийгикогу опробовали молодежную модель Европейского парламента
В Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки
Обновлено: 10.04
За рубежом
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Эксперты.
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
Митинг у стен Кремля на Манежной площади.
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
Иллюстративая фотография.
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
Зюганов угощает медом.
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии